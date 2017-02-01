Сенат США утвердил Тиллерсона на пост госсекретаря

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенат конгресса США утвердил в среду кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, свидетельствуют данные голосования.

Против кандидатуры Тиллерсона возражали многие сенаторы от Демократической партии, однако у демократов есть лишь 48 голосов в сенате, а для блокирования обсуждения кандидатуры Тиллерсона требовалось 60 голосов.

За кандидатуру Тиллерсона проголосовали 56 сенаторов, против были 43, один не голосовал.

Тиллерсон в прошлом возглавлял энергетическую компанию ExxonMobil. Критики указывали на отсутствие у него дипломатического опыта, а также на то, что Тиллерсон часто бывал в России и даже был награжден орденом Дружбы.

Ранее сообщалось, что одним из первых вопросов, которым займется Тиллерсон, станет подготовка встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, стороны займутся этим, "не откладывая в долгий ящик", чтобы "сформулировать предложения президентам по месту и времени".