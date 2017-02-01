Британские парламентарии поддержали законопроект о Brexit во втором чтении

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента во втором чтении одобрила в среду законопроект о запуске процесса выхода страны из ЕС, направив его на рассмотрение парламентских комитетов.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло законопроект в парламент. Законопроект представляет собой документ объемом менее половины страницы.

Слушания по документу в комитетах пройдут с 6 по 8 февраля включительно. 8 февраля состоится еще один раунд дебатов в палате общин, затем последует голосование по законопроекту в третьем чтении. После этого законопроект отправится на рассмотрение в палату лордов.

На голосование приехала премьер-министр Тереза Мэй, которая надеется на скорейшее прохождение документа через обе палаты парламента.

Удастся ли правительству добиться соблюдения графика и инициировать Brexit до конца марта, зависит теперь от степени активности депутатов и готовности министров к диалогу. Лейбористская партия объявляла, что готовит шесть поправок к законопроекту, а Шотландская национальная партия — 50.

Представители оппозиции и некоторые члены Консервативной партии, оговорившись сразу, что не планируют препятствовать самому Brexit, поскольку это решение народа, намерены максимально подробно изучить предложения правительства и внести в законопроект свои поправки. Объясняют они свои планы тем, что правительство, как это следует из недавней речи Терезы Мэй, намерено пойти по пути максимально "жесткого" Brexit, вывести страну из единого рынка и Таможенного союза ЕС. При этом гарантий, что Британии удастся добиться выгодных для себя условий выхода из ЕС, нет, отмечают парламентарии.

Мэй, выступая недавно с большой речью по Brexit, заявила, что если Британии не удастся добиться выгодных условий выхода из ЕС, то она не исключает изменения экономической модели страны и резкого понижения налогов для бизнеса.

Лейбористская партия намерена внести в законопроект о Brexit шесть пунктов, в числе которых — определение до начала переговоров с ЕС юридического статуса живущих в Великобритании граждан Евросоюза.

В число других условий лейбористов входят публикация правительством детального плана по Brexit, преследование во время переговоров основных задач, в первую очередь, задачи сохранения свободного доступа к единому рынку, отчетность правительства перед парламентом в процессе переговоров с ЕС и "имеющее значение" голосование парламента по итоговому документу.

Шотландская национальная партия, в свою очередь, требует сохранения Великобритании в составе единого рынка, тогда как премьер-министр страны объявила, что это невозможно. В числе требований SNP — согласие на запуск Brexit нового министерского совета, в состав которого входят главы Шотландии, Северной Ирландии и Уэльса.