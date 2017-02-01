В Авдеевке из-за обстрелов поврежден подземный трубопровод

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Подземный трубопровод с технической водой поврежден в Авдеевской промзоне в результате обстрела, подтоплены несколько домохозяйств, люди эвакуированы, сообщили в Госслужбе Украины по ЧС со ссылкой на главу ведомства Николая Чечеткина.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

"По словам главы ГСЧС Николая Чечеткина, в результате артиллерийского обстрела на территории промзоны был поврежден подземный трубопровод с технической водой, и-за чего частично подтоплены пять частных домохозяйств. В настоящее время воду остановили, люди эвакуированы", — говорится в сообщении.

Также Чечетки сообщил, что водоснабжение Авдеевки осуществляется по графику два раза в сутки за счет созданных резервов. Кроме того, в течение дня спасатели и коммунальные службы подвозят питьевую и техническую воду для населения. Он рассказал, что из города эвакуированы 132 человека, в том числе 70 детей, а число автобусов на случай эвакуации граждан увеличено с 80 до 180.

Кроме того, разные регионы Украины направляют гуманитарную помощь Авдеевке, в том числе поступают строительные материалы для восстановительных работ.