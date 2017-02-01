В ГД назвали заявления Киева об обстреле Ан-26 попыткой отвлечь от Донбасса

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Заявления Киева об обстреле украинского самолета Ан-26 над Черным морем являются попыткой отвлечь внимание от событий в Донбассе, где нарушаются минские соглашения, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко ранее сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак доложил Петру Порошенко об обстреле украинского транспортного самолета в среду во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины заявило, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море.

В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства о якобы обстреле украинского самолета Ан-26. По словам представителя ЧФ, Ан-26 утром в среду совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. По его данным, сотрудник охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала для предотвращения его столкновения с вышкой, угрозы самолету не было.

"Я думаю, это попытка отвлечь внимания мирового сообщества от событий, происходящих на юго-востоке Украины, где явно нарушаются минские соглашения, с целью переместить центр внимания на акваторию Черного моря, где произошел данный инцидент, выставляя Россию как страну-агрессора", — сказал РИА Новости Швыткин.

Он отметил, что с сегодняшнего дня Украина становится председателем в Совете Безопасности ООН на месяц, и эта площадка может быть использована Киевом для оправдания его политики.

Кроме того, депутат обратил внимание на то, что сейчас в Черном море проходят учения блока НАТО.

"Они проходят в рамках международных соглашений о проведении и возможном учении в нейтральных водах, в акватории Черного моря. Сейчас (этот инцидент может быть использован — ред.) с целью возможного увеличения количества этих учений, возможного пересмотра целевых показателей данных учений", — считает парламентарий.