Британский парламент не поддержал попытку заблокировать проект о Brexit

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента не поддержала попытку Шотландской национальной партии (SNP) заблокировать рассматриваемый депутатами законопроект о Brexit.
Шотландские националисты, возражающие против выхода Соединенного королевства из ЕС, попытались внести поправку к рассматриваемому парламентом закону, однако палата проголосовала против нее. В случае принятия поправки рассмотрение законопроекта парламентом было бы прекращено.
Теперь парламентариям предстоит проголосовать непосредственно по законопроекту. Как ожидается, он будет поддержан большинством.
3.9%Одна из пяти стран со статусом кандидата (Черногория, Сербия, Турция, Албания, Македония)
6.5%Украина
11.7%Одна из частей Великобритании (Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия)
5.3%Россия
72.6%Прямой замены не будет
Слушания по документу в комитетах пройдут с 6 по 8 февраля включительно. Восьмого февраля состоится еще один раунд дебатов в палате общин, затем последует голосование по законопроекту в третьем чтении. После этого законопроект отправится на рассмотрение в палату лордов.