Британский парламент не поддержал попытку заблокировать проект о Brexit

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Палата общин британского парламента не поддержала попытку Шотландской национальной партии (SNP) заблокировать рассматриваемый депутатами законопроект о Brexit.

Шотландские националисты, возражающие против выхода Соединенного королевства из ЕС, попытались внести поправку к рассматриваемому парламентом закону, однако палата проголосовала против нее. В случае принятия поправки рассмотрение законопроекта парламентом было бы прекращено.

Теперь парламентариям предстоит проголосовать непосредственно по законопроекту. Как ожидается, он будет поддержан большинством.

Верховный суд Великобритании 24 января постановил, что правительство не может задействовать 50-ю статью Лиссабонского договора до одобрения парламентом страны соответствующего законопроекта. Правительство последовало распоряжению суда и 26 января внесло законопроект в парламент. Законопроект представляет собой документ объемом менее половины страницы.

Слушания по документу в комитетах пройдут с 6 по 8 февраля включительно. Восьмого февраля состоится еще один раунд дебатов в палате общин, затем последует голосование по законопроекту в третьем чтении. После этого законопроект отправится на рассмотрение в палату лордов.