СММ ОБСЕ заявляет о затруднениях при оценке ситуации в Донбассе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что миссия ОБСЕ испытывает затруднения при оценке ситуации районов Донбасса, где в воскресенье наблюдалось увеличение интенсивности обстрелов.

"Проблема в данный момент заключается в том, что так называемые силы ДНР, а также правительственные силы ограничивают наш доступ к тем регионам, где, по сообщениям, происходили эти действия. И у нас есть проблемы с проведением оценки. Однако я могу сказать, что близкое расстояние, на котором силы находятся друг от друга в том конкретном районе… является одной из основных причин этой эскалации", — сообщил Хуг в эфире телеканал RT.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.