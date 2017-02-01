Марин Ле Пен поддержала миграционный указ Трампа

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен поддержала миграционный указ президента США Дональда Трампа.

"На самом деле это временная мера затрагивает шесть или семь стран, которые ответственны за террористическую угрозу", — заявила она в интервью телеканалу CNN. "Поэтому Дональд Трамп и его разведслужбы хотят создать критерии и условия, чтобы предотвратить въезд потенциальных террористов в США, где они могут совершить террористические атаки", — отметила она.

Ле Пен не дала прямого ответа на вопрос о том, могла бы ли она принять аналогичные меры во Франции, однако подчеркнула, что Франция должна быть "очень бдительной", защищая свои границы.

"Национальный фронт" — французская партия, выступающая за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Лидером партии сейчас является Марин Ле Пен, дочь основателя движения Жан-Мари Ле Пена.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.