Белый дом "официально предупредил" Иран в связи с действиями в регионе

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.

"Президент Трамп резко критиковал различные соглашения, достигнутые Ираном и администрацией Обамы, а также ООН, как слабые и неэффективные. Вместо того, чтобы быть благодарным за это, Иран чувствует себя ободренным. Сегодня мы официально предупреждаем Иран", — заявил Флинн, не уточнив, в чем именно заключается предупреждение.

"Недавние действия Ирана, включая провокационный запуск баллистической ракеты, нападение на саудовский военный корабль, проведенное поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, подчеркивают то, что международное сообщество должно было понять — Иран дестабилизирует ситуациями своими действиями по всему Ближнему Востоку", — сказал Флинн.

По его словам, запуск баллистической ракеты противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.

Флинн также обвинил Иран в том, что он угрожал кораблям США и их союзников в Красном море. "Этими и другими действиями Иран продолжает угрожать друзьям и союзникам в регионе", — сказал советник.

Флинн также раскритиковал администрацию Барака Обамы за то, что она не нашла "адекватного ответа на злонамеренные действия Тегерана, включая передачу оружия (хуситам в Йемене — ред.), поддержку террористов и другие нарушения международных норм". Администрация Трампа осуждает эти действия, сказал советник президента США по нацбезопасности.