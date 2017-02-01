Белый дом "официально предупредил" Иран в связи с действиями в регионе

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Белый дом "официально предупреждает" Иран в связи с действиями Тегерана в регионе, включая испытания баллистических ракет, заявил журналистам советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн.
"Недавние действия Ирана, включая провокационный запуск баллистической ракеты, нападение на саудовский военный корабль, проведенное поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами, подчеркивают то, что международное сообщество должно было понять — Иран дестабилизирует ситуациями своими действиями по всему Ближнему Востоку", — сказал Флинн.
По его словам, запуск баллистической ракеты противоречит резолюции СБ ООН номер 2231, которая призывает Иран воздерживаться от запуска баллистических ракет.
Флинн также раскритиковал администрацию Барака Обамы за то, что она не нашла "адекватного ответа на злонамеренные действия Тегерана, включая передачу оружия (хуситам в Йемене — ред.), поддержку террористов и другие нарушения международных норм". Администрация Трампа осуждает эти действия, сказал советник президента США по нацбезопасности.