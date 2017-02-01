Эксперт рассказал, с чем связано заявление Киева об обстреле Россией Ан-26

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обвинение министерством обороны Украины российской стороны в обстреле транспортного самолета над Черным морем является откровенной ложью, обусловленной негативной международной реакцией на агрессивные действия Киева на Донбассе, заявил РИА Новости в среду военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Так он прокомментировал заявление Минобороны Украины, согласно которому украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 якобы был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море.

"Поскольку очередная украинская провокация на Донбассе не получила какой-либо политической поддержки со стороны новой администрации США, Украина пошла на очередную информационную провокацию, чтобы попытаться обвинить Россию в агрессивном поведении", — сказал Коротченко.

Собеседник агентства напомнил, что заявление Госдепа США по недавнему обострению ситуации на Донбассе было предельно сдержанным, и Россия не обвинялась в эскалации данного конфликта. По мнению Коротченко, подобное положение не устраивает официальный Киев, имевший большую поддержку американских властей при администрации предыдущего президента Барака Обамы.

"Администрация Трампа очень сдержанно отреагировала на это (возобновление активных боевых действий на Донбассе – ред.) – нет никаких обвинений в адрес России. В этих условиях Украина опять пошла на блеф, заявив, что якобы мы обстреливаем их самолеты с буровых вышек. Хочется спросить из чего – из духового ружья?", — резюмировал эксперт.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.

Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.