Эксперт рассказал, с чем связано заявление Киева об обстреле Россией Ан-26

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Обвинение министерством обороны Украины российской стороны в обстреле транспортного самолета над Черным морем является откровенной ложью, обусловленной негативной международной реакцией на агрессивные действия Киева на Донбассе, заявил РИА Новости в среду военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Так он прокомментировал заявление Минобороны Украины, согласно которому украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 якобы был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море.
"Поскольку очередная украинская провокация на Донбассе не получила какой-либо политической поддержки со стороны новой администрации США, Украина пошла на очередную информационную провокацию, чтобы попытаться обвинить Россию в агрессивном поведении", — сказал Коротченко.
Собеседник агентства напомнил, что заявление Госдепа США по недавнему обострению ситуации на Донбассе было предельно сдержанным, и Россия не обвинялась в эскалации данного конфликта. По мнению Коротченко, подобное положение не устраивает официальный Киев, имевший большую поддержку американских властей при администрации предыдущего президента Барака Обамы.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действия Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности.
Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.