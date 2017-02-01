В ОБСЕ заявили о нарушении соглашений обеими сторонами конфликта в Донбассе

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта на востоке страны нарушают минские соглашения, используют тяжелые вооружения там, где их не должно быть.

"Обе стороны нарушают минские соглашения по многим аспектам", — заявил он телеканалу RT. Хуг подчеркнул, что был в районе контактной линии и слышал выстрелы вооружений с обеих сторон. По его словам, "обе стороны используют тяжелые вооружения в тех райнах, где их не должно быть".

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.