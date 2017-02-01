В СЦКК подтвердили факт обстрела со стороны силовиков под Ясиноватой

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский представитель в Совместном центре по контролю и координации режима тишины в Донбассе (СЦКК) Альберт Будышкин подтвердил факт обстрела со стороны украинских силовиков под Ясиноватой, где в тот момент находился замглавы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, сообщает в среду департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"До выезда около 10 часов 30 минут в районе наблюдательной группы Ясиноватая, которая является составной частью Центра и выполняет задачу по мониторингу и контролю случаев нарушения режима прекращения огня, которая расположена в районе улицы Орджоникидзе, недалеко от вокзала в населенном пункте Ясиноватая, вся группа попала под артиллерийский обстрел", — приводит Минобороны слова Будышкина.

Он отметил, что огонь при этом велся со стороны позиций украинских силовиков из района Авдеевки, общая продолжительность его составляла более 1,5 часа. По его словам, "имеющийся опыт дает право утверждать, что применялась артиллерия крупного калибра".

Будышкин добавил, что "только благодаря тому, что разрывы снарядов украинской артиллерии произошли на противоположной стороне здания, послужившего нам прикрытием, никто не пострадал".

"В противном случае, учитывая то, что снаряды ложились в 50-100 метрах от нас, жертв вряд ли удалось бы избежать. Можно сказать, что всем нам повезло… Как видите, предпринимаемые СЦКК шаги, к сожалению, на сегодняшний день, не привели к прекращению огня".

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в

увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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