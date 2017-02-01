В Мексике бандиты убили шесть человек

МЕХИКО, 1 фев – РИА Новости. Тела шести человек нашли в среду на дороге между мексиканскими городами Мочитлан и Лагунильяс в опасном с точки зрения преступности штате Герреро, сообщает местная полиция.

На телах видны следы от огнестрельных ранений. На месте работают полицейские эксперты.

Предположительно, тела могут принадлежать людям, похищенным во вторник в муниципии Чакотла. Тогда группа вооруженных бандитов ворвалась в несколько домов и увезла в неизвестном направлении восемь человек, включая двух детей.

Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной преступных группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.