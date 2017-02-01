Губернатор Донецкой области заявил о переговорах по перемирию в Авдеевке

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Идут переговоры об установлении "режима тишины" в районе Авдеевки для проведения там ремонтных работ, сообщил подконтрольный Киеву глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Надеемся, что завтра получим "режим тишины" и возобновим электроснабжение", — отметил он в эфире украинского "5 канала".

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в Авдеевке, жители которой в сильный мороз остались без воды, тепла и света.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой. В среду ремонтные бригады отправились проводить ремонт линии электропередачи под Авдеевкой, однако работы прервались из-за обстрелов.

Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что только за последние двое суток боев украинские силовики потеряли более 200 человек убитыми и ранеными.

В Минобороны Украины, в свою очередь, заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступление, которое подрывает режим минских договоренностей.