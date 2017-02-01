Донецкий губернатор пообещал восстановить энергоснабжение в Авдеевке

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Специалистам удалось установить места повреждения ЛЭП в районе Авдеевки; если не будет обстрелов, они в четверг смогут восстановить электроснабжение города, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии соприкосновения… Монтажники сообщили, что им удалось обнаружить места повреждения ЛЭП. Если завтра будет установлен режим прекращения огня, они восстановят электроснабжение Авдеевки", — написал Жебривский в среду вечером в Facebook.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили

чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города в сильный мороз остались без воды, тепла и света.

По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком. В среду ремонтные бригады отправились проводить ремонт линии электропередачи под Авдеевкой, однако работы прервались из-за обстрелов.

В Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

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