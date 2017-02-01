Донецкий губернатор пообещал восстановить энергоснабжение в Авдеевке

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Специалистам удалось установить места повреждения ЛЭП в районе Авдеевки; если не будет обстрелов, они в четверг смогут восстановить электроснабжение города, сообщил глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Встретился с бригадой электромонтажников, которые вернулись с линии соприкосновения… Монтажники сообщили, что им удалось обнаружить места повреждения ЛЭП. Если завтра будет установлен режим прекращения огня, они восстановят электроснабжение Авдеевки", — написал Жебривский в среду вечером в Facebook.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили
По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком. В среду ремонтные бригады отправились проводить ремонт линии электропередачи под Авдеевкой, однако работы прервались из-за обстрелов.
В Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
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На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.