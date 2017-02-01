СМИ: лондонская полиция пересядет на гибридные автомобили

ЛОНДОН, 1 фев – РИА Новости, Денис Ворошилов. Лондонская полиция намерена заменить несколько сотен патрульных автомобилей гибридными машинами и, возможно, электромобилями, сообщает газета Evening Standard.
"Скотланд-Ярд начинает "зеленую революцию" с новым парком в сотни гибридных автомобилей. Это делается в рамках борьбы с загрязнением воздуха в Лондоне. На начальной стадии, в течение 12 месяцев, полиция планирует закупить 250 автомобилей, работающих на альтернативных источниках энергии. Среди них будут машины на водородных топливных элементах, которые будут впервые использованы в качестве машин для немедленного реагирования", — отмечает издание.
"Evening Standard также стало известно, что глава Скотланд-Ярда вел переговоры с основателем компании Tesla Илоном Маском о возможности испытаний его электромобилей в подразделениях полиции", — отмечает издание.
На программу модернизации полицейского автопарка планируется потратить 21 миллион фунтов стерлингов. На эти деньги в течение двух лет планируется приобрести для полицейских 700 новых автомобилей. В настоящее время переговоры ведутся с несколькими автопроизводителями, в том числе Ford, Mercedes, Nissan, Renault и VW.