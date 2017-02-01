Ситуация в районе Авдеевки и Ясиноватой может ухудшиться, полагает Хуг

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Ситуация в районе Авдеевки и Ясиноватой в Донбассе может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться достигнутых ранее договоренностей, заявил журналистам замглавы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Ситуация может ухудшиться, если стороны не будут придерживаться того, что они согласовали… Ситуация непредсказуемая и нестабильная. На этот момент эта цена того, что так называемая ДНР и украинские войска не справились с отведением вооружения и то, что стороны слишком близко стоят друг к другу", — сказал Хуг.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.