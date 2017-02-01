Хуг надеется, что фильтровальную станцию Донецка отремонтируют к четвергу

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг выразил надежду, что в четверг удастся закончить ремонтные работы на Донецкой фильтровальной станции.
Ранее сообщалось о выходе из строя из-за обстрелов фильтровальной станции Донецка. Она находится в километре от города Ясиноватая и 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения, обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения.
"Предположительно завтра будет дополнительный патруль на этом (Донецкая фильтровальная станция — ред.) участке, чтобы полностью провести и закончить работы по восстановлению станции", — сказал Хуг журналистам.
При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.