Демократы настаивают на "супербольшинстве" при утверждении судьи ВС

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократы настаивают на "супербольшинстве" при утверждении кандидатуры судьи Верховного суда, выдвинутой президентом Дональдом Трампом, несмотря на угрозу главы государства изменить правила голосования.

Трамп выдвинул судью Нила Горсача в Верховный суд. В случае если демократы применят тактику обструкции, Трамп пообещал применить "ядерное решение", то есть изменить правила голосования таким образом, чтобы меньшинство не смогло затягивать обсуждение. Для утверждения кандидата требуется большинство в 51 голос из 100 сенаторов, но меньшинство может применить филибастер — тактику обструкции, — для преодоления которого потребуется уже 60-местное большинство или же изменение правил голосования.

"Будет 60 голосов для утверждения. Каждый может потребовать этого, многие демократы уже поступили так, и это правильно", — сказал в среду, выступая в сенате, лидер демократического меньшинства Чак Шумер.

"Если этот номинант не может соответствовать стандартам, на которых сами республиканцы настаивали для номинантов президента (Барака) Обамы в Верховный суд, — 60 голосов, — то проблема не в сенате, а в выдвиженце", — заявил Шумер.

Дата обсуждения кандидатуры Горсача пока не назначена.

Демократы ранее пытались блокировать утверждение ряда министров, включая госсекретаря и министра финансов. Республиканцы в ответ меняют требования или же принудительно прекращают дебаты.