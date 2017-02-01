Украинская полиция заявила о возобновлении обстрелов в Авдеевке

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Подконтрольная украинской власти Авдеевка остается без электропитания, город снова обстреливается, сообщает пресс-служба управления национальной полиции Украины в Донецкой области в среду вечером, информируя о ситуации в городе.

"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы. С 29 января по настоящее время в полицию поступили сообщения о том, что один человек погиб, ранены восемь мирных жителей, повреждены 43 здания, из которых шесть квартир и 37 частных домов", — говорится в сообщении полиции.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города в сильный мороз остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком. В среду ремонтные бригады отправились проводить ремонт линии электропередачи под Авдеевкой, однако работы прервались из-за обстрелов.

В Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Глава ДНР Александр Захарченко в среду сообщил, что украинские силовики пытаются окружить подразделения ополчения в районе Ясиноватой, также идут тяжелые бои в районе подконтрольной силовикам Авдеевки. По его словам, только за последние двое суток боев в Донбассе украинские силовики потеряли более 200 человек убитыми и ранеными. В пресс-центре военной операции украинских силовиков в Донбассе в свою очередь заявили, что двое украинских военных погибли в среду в Донбассе, число раненых возросло до шести.