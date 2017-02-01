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Контактная группа подготовила документ по прекращению огня в Донбассе

Сюжет:
Главное за 1 февраля 2017 года (14)
21:1901.02.2017
(обновлено: 21:37 01.02.2017)
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Квартира, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины завершилось в среду в Минске на достаточно оптимистичной ноте, особенно учитывая, что оно проходило на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе, в частности, в Авдеевке.

Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
© РИА Новости. Стрингер
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Савченко заявила о планах по возврату Донбасса
Возобновление боевых действий стало главной темой, которую обсуждали на переговорах. По их итогам участники смогли подготовить очередной документ, в котором призвали немедленно прекратить огонь, отвести от линии соприкосновения тяжелое вооружение, не препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ.

Стороны конфликта с воскресенья обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что украинские военные ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Прощай оружие

Ситуация после обстрелов в Донбассе
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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В результате артобстрела поселка в ЛНР ранена женщина, сгорел жилой дом
К настоящему времени были подготовлены, согласованы и подписаны несколько документов о полном прекращении огня на линии соприкосновения. Однако стабильного соблюдения перемирия достичь так и не удалось. Обострение ситуации в районе Авдеевки привело к появлению очередного плана, который должен вернуть процесс урегулирования конфликта в Донбассе в русло минских соглашений.

Последствия обстрелов в Донецкой области
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрел
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшие в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшее в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Жилое здание на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания по улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости. Игорь Маслов
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Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.
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В соответствии с документом, который зачитал журналистам специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик, участники контактной группы призвали к "строгому и всеобъемлющему" прекращению огня в Донбассе.

"В районе, ограниченном донецким аэропортом, Авдеевкой и Ясиноватой, а также по всей линии прикосновения, трехсторонняя контактная группа призывает к строгому соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. К 5 февраля 2017 года — отвести вооружение, подпадающее под действие минских соглашений, на определенные ими расстояния, за соответствующие линии и в места хранения", — сказал Сайдик.

Кроме того, по словам Сайдика, в документе содержится призыв "обеспечить безопасный и надежный доступ для наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для выполнения ими своего мандата".

Дом, пострадавший в результате обстрела украинскими силовиками, в Донецке. 1 февраля 2017
© РИА Новости. Ирина Геращенко
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Киев настаивает на прекращении огня для выборов в Донбассе
Он добавил, что переговорщики призывают "оказать содействие гуманитарным усилиям по восстановлению водо- и энергоснабжения, а также отопления, включая путем проведения ремонтно-восстановительных работ на объектах инфраструктуры".

"Все были согласны с этим", — сказал Сайдик, отвечая на вопросы журналистов об отношении переговорщиков к призыву отвести вооружение в места хранения к 5 февраля. В то же время он отметил, что никаких санкций за нарушение этого пункта договоренностей не предусмотрено.

Списки пленных

Гуманитарная подгруппа контактной группы в среду продолжила работать над одним из самых сложных вопросов — освобождением пленных. По словам Сайдика, стороны конфликта обменялись предварительными поименными списками пленных, что является положительным моментом.

"В гуманитарной сфере важным положительным элементом, на наш взгляд, является обмен поименными списками лиц, удерживаемых в связи с конфликтом (в Донбассе — ред.) со стороны правительства Украины и ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.)", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, в настоящее время эти списки проверяются и утверждаются сторонами.

Бронемашина ВСУ в Авдеевке, Украина. Архивное фото
© AFP 2017/ Aleksey Filippov
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Сайдик также сообщил, что "шла речь и о некоторых удерживаемых лицах, которые хотели бы после освобождения остаться на территории, подконтрольной правительству Украины".

"Это значит, что надо найти механизм, который формально смог бы обеспечить это намерение посредством участия третьей институции. Она должна быть уполномочена способствовать возвращению личных документов удерживаемых лиц", — сказал спецпредставитель ОБСЕ.

Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Украине Леонида Кучмы Дарья Олифер также заявила, что гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению пленных в Донбассе.

"В гуманитарной подгруппе удалось сблизить позиции по освобождению незаконно удерживаемых лиц", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

Блокада сродни терракту

Сайдик рассказал журналистам, что в среду в Минске обсуждался вопрос блокады Донбасса "добровольческими батальонами", однако не уточнил содержание дискуссии.

Последствия обстрелов в Донецкой области
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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Донбасс снова на грани гуманитарной катастрофы
В свою очередь, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов отметил, что железнодорожное сообщение Донбасса с остальной Украиной было прервано именно на территории, подконтрольной вооруженным силам Украины.

"Отдельно должен отметить начавшуюся 25 января блокаду железнодорожного сообщения на территории, в полной мере контролируемой правоохранительными органами и вооруженными силами Украины. В ряде случаев можно спорить, кто первым открыл огонь в той или иной точке линии соприкосновения. Но ни у кого нет сомнений, кто перерезал рельсы на линии Попасная-Луганск, фактически проведя террористический акт. Подчеркиваю, на полностью подконтрольной Украине территории", — заявил Грызлов на брифинге журналистам по итогам переговоров в Минске.

Он отметил, что "круг участников этих действий хорошо всем известен, поскольку эти люди просто бравируют своими поступками". Грызлов также заявил, что Киев сделал все для роста враждебности к себе со стороны жителей Донбасса.

Последствия обстрелов в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Пархоменко
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"Отмечу, что в последние дни, по данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в районе Авдеевки фиксировалось передвижение танков, принадлежащих подконтрольным правительству Украины силам. Причем это происходило в нарушение существующих линий отвода. То же относится к перемещениям других вооружений, в частности артиллерии — также на подконтрольной Киеву территории. Это говорит о том, что прошедшие атаки на линии соприкосновения — не самодеятельность отдельных украинских "полевых командиров", — заявил он.

Грызлов отметил, что "в сочетании с экономической блокадой получается, что официальный Киев сделал все для дальнейшего роста враждебности к себе со стороны жителей отдельных районов Донбасса".

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