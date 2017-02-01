В Белоруссии заявили, что не выставляли пограничников на границе с Россией

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Белорусских пограничников на границе с РФ нет, как и пограничной зоны, заявил РИА Новости официальный представитель Государственного пограничного комитета Белоруссии Антон Бычковский.

В среду на официальном портале правовой информации РФ были опубликованы три приказа ФСБ России, из которых следует, что на границе с Белоруссией создаются пограничные зоны. Пограничная зона создана на границе Псковской, Смоленской и Брянской областей с Белоруссией. Как отмечается в документах, такое решение принято в целях "создания необходимых условий охраны государственной границы Российской Федерации".

"У нас там (на белорусско-российской границе — ред.) пограничников нет. И пограничной зоны на том (российском — ред.) направлении у нас нет", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что "условия для обеспечения пограничной безопасности на границе с Россией у нас созданы".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 9 января подписал указ, который установил безвизовый порядок въезда в страну на срок не более пяти суток через пункт пропуска Национальный аэропорт "Минск" для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства. В рамках Союзного государства между Россией и Белоруссией существует режим свободного передвижения, и иностранцы, прибывшие без виз в Белоруссию, могут нелегально проникнуть на территорию России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минск заранее согласовывал свои планы по введению данного режима с Москвой.

Белоруссия установила приграничные территории на границе с Россией еще в 2014 году, говорится в указе президента республики от 4 сентября 2014 года №433.

В соответствии с белорусским законодательством, приграничная территория – это участок местности, включающий пограничную зону (в среднем на глубину до 30 км), пограничную полосу (в среднем на глубину до 10 км), полосу крепления госграницы, пункты пропуска, административно-территориальные и территориальные единицы Белоруссии или их части. При этом пограничный режим устанавливается в пределах пограничной зоны и пограничной полосы, которые прилегают к государственной границе. Пределы пограничной зоны обозначаются предупреждающими знаками. Контроль за въездом (входом), временным пребыванием и передвижением в пограничной зоне и пограничной полосе физических лиц и транспортных средств осуществляется органами пограничной службы и внутренних дел.

Исходя из характера отношений Белоруссии с сопредельным государством на отдельных участках государственной границы пограничная зона и пограничная полоса могут не устанавливаться.

В соответствии с данными на сайте Госпогранкомитета Белоруссии, пределы погранзон установлены на территориях западных Гродненской (вдоль границы с Литвой и Польшей), Брестской областей (вдоль границы с Польшей и Украиной), южной Гомельской области (вдоль границы с Украиной), а также северной Витебской области (вдоль границы с Латвией и Литвой).