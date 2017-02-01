Меркель дали премию за отношение к беженцам

БЕРЛИН, 1 фев — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Оргкомитет премии имени Ойгена Больца в среду вручил награду канцлеру Германии Ангеле Меркель за ее позицию в отношении приема беженцев, сообщает агентство dpa.

Ойген Больц был статс-президентом Вюртенберга и участником заговора против Адольфа Гитлера, в его честь и в честь борцов антифашистского сопротивления в Германии названа премия за гражданское мужество. Денежный эквивалент награды составляет 5 тысяч евро, награждение прошло в столице федеральной земли Баден-Вюртемберга, городе Штутгарте.

По словам Меркель, она не привыкла слышать так много добрых слов насчет ее решений, принятых в сфере миграционной политики.

"Немного странно, потому что обычно я привыкла проводить весь день в борьбе", — сказала канцлер, получая награду. В своей речи политик поблагодарила граждан Германии и ЕС за солидарность и гражданское мужество. "Европа теперь так сильна только потому, что мы помогаем ей держаться единой", — сказала канцлер.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.