Трамп пригрозил изменить правила сената при блокировании его кандидатов

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил демократам изменением процедурных правил в сенате, если представители Демократической партии не перестанут блокировать рассмотрение кандидатур, предложенных главой государства.

Ранее демократы в сенате всячески затягивали рассмотрение кандидатов на посты министров, предложенных Трампом. Кроме того они пообещали, что будут применять аналогичную тактику, чтобы не допустить утверждения кандидата на пост члена Верховного суда (ВС) США Нила Горсача, которого накануне номинировал президент.

В среду журналисты спросили Трампа, поддерживает ли он так называемое "ядерное решение", которое предполагает изменение процедуры в сенате, чтобы лишить демократов возможности затягивать рассмотрение вопросов.

"Если в конечном итоге у нас будет такой же тупик, какой был в Вашингтоне больше восьми лет, при всем уважении к президенту Обаме, намного дольше, чем восемь лет, если, в конце концов, будет такой тупик, то я скажу: "Если можете, Митч, давайте ядерное (решение)", — ответил Трамп, имея в виду лидера республиканцев сенате Митча Макконнелла.

"Это был бы абсолютный позор, если бы к человеку таких качеств было проявлено пренебрежение", — добавил президент, говоря о кандидате на должность члена Верховного суда США.

Изменение процедуры рассмотрения вопросов в сенате находится в полномочиях самих сенаторов, но не президента. Ранее Макконнелл скептически высказывался о возможности "ядерного решения".

Особенность нынешней ситуации в сенате США заключается в том, что для того, чтобы преодолеть так называемый "филибастер" демократов (затягивание обсуждения вопроса без его постановки на голосование) республиканцам необходимо "супербольшинство" в 60 голосов. Сейчас у них есть только 52 места из 100.

Сейчас в Верховном суде четыре назначенца президентов-демократов и четверо назначенцев республиканских президентов, плюс одно вакантное место в связи со смертью в прошлом году судьи Антонина Скалиа.

Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года ВС узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.