Трамп пригрозил изменить правила сената при блокировании его кандидатов

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил демократам изменением процедурных правил в сенате, если представители Демократической партии не перестанут блокировать рассмотрение кандидатур, предложенных главой государства.
В среду журналисты спросили Трампа, поддерживает ли он так называемое "ядерное решение", которое предполагает изменение процедуры в сенате, чтобы лишить демократов возможности затягивать рассмотрение вопросов.
"Если в конечном итоге у нас будет такой же тупик, какой был в Вашингтоне больше восьми лет, при всем уважении к президенту Обаме, намного дольше, чем восемь лет, если, в конце концов, будет такой тупик, то я скажу: "Если можете, Митч, давайте ядерное (решение)", — ответил Трамп, имея в виду лидера республиканцев сенате Митча Макконнелла.
Изменение процедуры рассмотрения вопросов в сенате находится в полномочиях самих сенаторов, но не президента. Ранее Макконнелл скептически высказывался о возможности "ядерного решения".
Особенность нынешней ситуации в сенате США заключается в том, что для того, чтобы преодолеть так называемый "филибастер" демократов (затягивание обсуждения вопроса без его постановки на голосование) республиканцам необходимо "супербольшинство" в 60 голосов. Сейчас у них есть только 52 места из 100.
Верховный суд играет важную роль в политической жизни США и нередко ставит точку в спорах, волнующих общество. Так, за последние два года ВС узаконил однополые браки, поддержал ключевые аспекты вызвавшей споры реформы здравоохранения, которую хочет отменить Трамп, а также позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов.