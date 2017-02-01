Силовики возобновили обстрел окраин Донецка и Ясиноватой, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики возобновили обстрел Донецка и окрестностей Ясиноватой из артиллерии, сообщил РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Обстрелы со стороны силовиков продолжаются. Сейчас они ведут огонь из артиллерии по Киевскому району Донецка и окрестностям Ясиноватой", — сказал Басурин.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.