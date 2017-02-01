Появились фото якобы обстрелянного с буровых вышек России украинского Ан-26

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. Появились фотографии полета украинского транспортного самолета Ан-26, который, как утверждает Киев, был якобы обстрелян с российских буровых вышек.

На фото, которые оказались в распоряжении РИА Новости от сотрудника буровой вышки, видно, что самолет летит невысоко, при этом видимость очень хорошая.

Пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко ранее сообщил, что министр обороны Украины Степан Полторак доложил Петру Порошенко об обстреле украинского транспортного самолета в среду во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины заявило, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море.

В штабе российского Черноморского Флота категорически опровергли сообщения украинского руководства о якобы обстреле украинского самолета Ан-26. По словам представителя ЧФ, Ан-26 утром в среду совершил два провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки в Черном море. Сотрудник охраны буровой платформы подал 4 световых сигнала для предотвращения его столкновения с вышкой, угрозы самолету не было.

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