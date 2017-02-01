СМИ узнали, что в НАТО отложили переговоры с Украиной по ПРО

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. НАТО на неопределенный срок отложила планы по встрече с представителями Украины для переговоров по использованию системы противоракетной обороны (ПРО) альянса в Европе. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в НАТО.

"Есть некоторая политическая деликатность в привлечении (к переговорам) Украины, поскольку очевидно, что это может вызвать чрезмерную реакцию со стороны России", — прокомментировал собеседник издания.

В альянсе намеревались обсудить с Киевом возможные инциденты, которые могут произойти при использовании системы ПРО НАТО в Европе. Среди них падение на украинской территории ракеты-перехватчика или ее обломков.

Собеседники WSJ заявили, что этот вопрос требует более осторожного подхода, если в будущем альянс не намерен обострять отношения с Россией. В НАТО не исключают, что президент США Дональд Трамп примет решение о более тесном сотрудничестве организации с Москвой.

Ранее Дональд Трамп назвал НАТО важной, но устаревшей организацией и заявил о необходимости ее реформировать. В американских военных кругах полагают, что президент может отказаться от развертывания системы ЕвроПРО в рамках возможной "сделки" с Москвой. Другие представители Пентагона считают, что перемен в этом направлении не ожидается, пишет WSJ.

В мае 2016 года в Румынии вошел в строй первый противоракетный комплекс НАТО в Европе. Еще один подобный объект к 2018 году появится в Польше, а полностью система ПРО может заработать к 2020 году. В альянсе заявляют, что развертывание системы связано с ракетной программой Ирана и не направлено против России. Москва не раз подчеркивала, что программа Ирана не угрожает партнерам по НАТО в Европе, а развертывание ЕвроПРО представляет угрозу для национальной безопасности и способно подорвать стратегическую стабильность в регионе.



