Указ Трампа не коснется жителей ЕС с двойным гражданством, заявила Могерини

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что указ президента США Дональда Трампа о запрете на въезд для граждан ряда стран не коснется тех из них, кто имеет паспорт государства-члена ЕС.

"Госдеп США вчера разъяснил, что запрет не коснется граждан Европейского союза, даже если у них есть двойное гражданство, в том числе одной из семи стран, внесенных в список указа", — заявила она.

Могерини приветствовала это пояснение, однако отметила, что ЕС продолжает настаивать на своей позиции, что никто не может быть лишен своих прав из-за места, где человек родился, какую религию он исповедует или какого происхождения он является,

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов", который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии. Указ вызвал уличные протесты и юридические споры.