В посольстве РФ назвали отказ в визе норвежским депутатам "ответной мерой"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Отказ в российской визе двум норвежским парламентариям стал ответной мерой, заявили РИА Новости в посольстве России в Осло.

"Россия не собиралась и не планирует в будущем раскручивать "войну списков"", — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве пояснили, что Россия искренне заинтересована в равноправных и взаимовыгодных отношениях с Норвегией, в том числе по парламентской линии.

"На протяжении многих лет наше сотрудничество отличало уважение и учет интересов друг друга. Именно на этой основе мы готовы продолжать его и далее. Как нам кажется, самое время норвежским партнерам задуматься о продуктивности участия в разного рода антироссийских санкционных мерах и списках", — отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее на сайте норвежского парламента сообщалось, что делегация членов комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии отложила визит в Москву, который должен был состояться в четверг и пятницу, из-за того, что некоторые члены делегации не получили визы.

В норвежском МИД полагают, что основанием для невыдачи виз могло стать присоединение Осло к ограничительным мерам в отношении России. Как пояснили в посольстве России в Осло, два члена делегации получили отказ в визе, они включены в ответный стоп-лист из-за дискриминационного порядка въезда для россиян на Шпицберген.