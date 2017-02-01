Ле Пен назвала санкции против России "бестолковыми"

ВАШИНГТОН, 1 фев — РИА Новости. Лидер правой французской партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен назвала санкции против России "полностью бестолковыми".

"Они не решили никаких проблем, они ничуть не улучшили ситуацию. Все, что они сделали, — это создали большие экономические проблемы для ЕС", — сказала Ле Пен в интервью телеканалу CNN

По ее словам, в отношениях России и Запада необходимо "сделать шаг назад от атмосферы холодной войны".

Ранее Ле Пен заявила, что в случае победы на выборах Франция признает Крым частью России. Она также отметила, что восстановит нормальные отношения между Парижем и Москвой, в частности будет настаивать на отмене антироссийских санкций.

"Национальный фронт" выступает за консервативные ценности, ограничение миграции, противодействие евроинтеграции. На последних выборах в Европарламент партия набрала 25,4% голосов избирателей. Согласно опросам, Ле Пен имеет шансы победить в первом туре президентских выборов, однако во втором рискует уступить экс-министру экономики Эммануэлю Макрону.