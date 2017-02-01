Пентагон: после инаугурации Трампа в борьбе США с ИГ ничего не изменилось

ВАШИНГТОН, 1 фев – РИА Новости. Никаких изменений в операции, которую США и их союзники ведут в Ираке и Сирии против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ и ряде стран) после вступления в должность президента Дональда Трампа не произошло, сообщил представитель штаба коалиции по борьбе с ИГ, полковник ВВС США Джон Дорриан.

"На данный момент, насколько я знаю, это так", — заявил Дорриан на брифинге по видеосвязи из Багдада, отвечая на вопрос, действительно ли в проведении операции против ИГ нет никаких изменений после смены администрации США.

По его словам, никакого влияния на операцию не оказали иммиграционные указы Трампа, которые закрыли въезд граждан Ирака и Сирии в США.

Говоря о передаче на днях нескольких бронеавтомобилей силам "Сирийской арабской коалиции", Дорриан сообщил, что соответствующее решение было принято еще прежней администрацией США, а передача состоялась только сейчас "в силу логистических причин". При этом он признал, что в составе этой коалиции действуют вооруженные курдские отряды, но отказался уточнить, могут ли курды теперь использовать эту технику. Возможное попадание военной помощи к сирийским курдам вызывает большое беспокойство одного из главных союзников США в регионе — Турции, которая считает такие формирования террористическими.