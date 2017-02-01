МИД Латвии обеспокоен обострением конфликта на востоке Украины

РИГА, 1 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Латвии обеспокоено обострением ситуации на востоке Украины и призывает незамедлительно прекратить обстрелы в регионе, говорится в официальном сообщении ведомства.

"Это явное подтверждение того, что установленные минскими договоренностями обязательства не соблюдаются", — говорится в сообщении МИД. Отмечается, что использование артиллерии запрещено минскими договоренностями.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.