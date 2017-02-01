В Афинах арестовали трех граждан США за граффити на поездах

АФИНЫ, 1 фев — РИА Новости, Геннадий Мельник. Восемь человек — трое граждан США и пятеро греков — арестованы в Афинах за граффити на поездах, сообщает сайт газеты "Катимерини".

Многонациональная команда "художников" арестована с поличным, пишет издание. Вандализмом занимались взрослые американцы в возрасте от 35 до 39 лет и подростки-греки 13-14 лет, они разрисовывали поезд на стоянке в Рентис, на юге Афин, вблизи порта Пирей. Их заметил служащий службы безопасности и вызвал полицию. Наряд полиции быстрого реагирования арестовал хулиганов. Против них открыто дело о порче имущества и неповиновении полиции, что является отягчающим обстоятельством. Прокурор распорядился освободить несовершеннолетних, их делом займется прокуратура.

Закон запрещает разрисовывать государственные и муниципальные здания, поезда, за порчу государственной или частной собственности грозит наказание в два года заключения.

Хулиганское граффити стало большой проблемой в Афинах – в центре города разрисованы практически все здания. Афинский муниципалитет очищает от надписей здания в историческом центре города, но их тут же разрисовывают.