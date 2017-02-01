Водоснабжение в ДНР будет восстановлено к полуночи, заявил Захарченко

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Водоснабжение в самопровозглашенной Донецкой народной республики будет восстановлено к полуночи, сообщил в среду журналистам глава ДНР Александр Захарченко.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.
При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.