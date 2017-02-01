В Минобороны Чехии считают преждевременным обвинять РФ в кибератаках на МИД

ПРАГА, 1 фев – РИА Новости, Александр Куранов. Проблематично определить, стоят ли за хакерскими атаками на МИД Чехии россияне, как об этом поспешили написать некоторые местные СМИ, заявил глава минобороны страны Мартин Стропницкий в интервью, опубликованном в среду на сайте газеты Hospodářské noviny.

Во вторник глава чешского МИД Лубомир Заоралек на пресс-конференции сообщил о том, что на его министерство в последнее время постоянно ведутся хакерские атаки, напоминающие взлом интернет-системы Демпартии США. Заоралек отметил, что кибернападение осуществлено "весьма изощренным способом" и за ним "может стоять зарубежное государство". Ранее власти США обвинили Россию в кибератаках на компьютерные системы американских политических организаций с целью повлиять на результаты президентских выборов. В Москве подобные обвинения отрицают и называют их бездоказательными.

Журналист газеты Hospodářské noviny спросил Стропницкого о том, действительно ли за хакерским нападением могли стоять россияне, как об этом написали некоторые СМИ.

"Мы кратко с ним (Заоралеком) об этом говорили. По моей информации, проблематично это так определить. Возможно, что господин министр (иностранных дел) знает больше, но эксперты говорят, что весьма непросто это быстро выяснить", — сказал Стропницкий.

По словам главы минобороны, преждевременно говорить о том, что, по примеру США, может быть предпринята попытка повлиять на предстоящие парламентские и президентские выборы в Чехии в конце 2017 — начале 2018 годов.

"Конечно, плохо вызывать панику и создавать впечатление, что все органы власти подвергаются мониторингу, это было бы чересчур. Это (атака хакеров на МИД), скорее, такое послание, поскольку МИД является одним из чувствительных мест – посмотрите, дескать, что мы умеем", — сказал Стропницкий.

Что касается возможного влияния со стороны на предстоящие выборы в Чехии, то в случае кибератаки вопрос становится весьма чувствительным, полагает Стропницкий. При этом министр уже сейчас не сомневается, что во время предвыборного периода будет развернута некая дезинформационная кампания. "Нас это не минует", — добавил Стропницкий.

По словам министра, если бы уже действовали поправки к закону о военной разведке, о которых пока дебатируют депутаты парламента, создаваемое подразделение кибернетической охраны могло бы в случае, подобном хакерской атаке на МИД, уже предпринять определенные меры. Усиленная охрана безопасности интернета является и обязанностью Чехии как члена НАТО, подчеркнул Стропницкий.

Кремль категорически отрицает любые утверждения о причастности Москвы к каким-либо хакерским действиям, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он назвал подобные заявления "нелепыми инсинуациями".

Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях в кибератаках на ресурсы политических организаций США, заявлял ранее, что в опубликованных хакерами данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания.