Минобороны ДНР не исключает дальнейшего наступления со стороны силовиков

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Минобороны ДНР не исключает, что украинские силовики продолжат наступление и обстрелы в Донбассе.

Глава ДНР Александр Захарченко в среду сообщил, что украинские силовики пытаются окружить подразделения ополчения в районе Ясиноватой, также идут тяжелые бои в районе подконтрольной силовикам Авдеевки. По его словам, только за последние двое суток боев в Донбассе украинские силовики потеряли более 200 человек убитыми и ранеными. В минобороны Украины в свою очередь заявили, что за минувшие сутки один украинский силовик погиб и 18 получили ранения.

"Нашей разведкой установлен факт получения командиром 72-й бригады ВСУ приказа украинского руководства на активное продолжение наступательных действий и неограниченное применение тяжелой артиллерии по населенным пунктам и крупным городам ДНР", — сказал журналистам в среду заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Он напомнил, что согласно разведданным, силовики подтянули к подконтрольной им Авдеевке оперативные резервы ВСУ и артиллерию.

"Если украинские поползновения на нашу территорию немедленно не прекратятся, то в этом случае без "Авдеевского котла" не обойдется. При этом, вся ответственность за гибель военнослужащих и граждан Украины ляжет исключительно на украинский режим, отдавший приказ войскам на активизацию наступательных действий, переходящих в прямую агрессию и геноцид мирного населения", — добавил Басурин.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.