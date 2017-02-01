Киев настаивает на прекращении огня для выборов в Донбассе

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Условием для проведения выборов в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей является обеспечение полного и устойчивого прекращения огня в зоне конфликта, сообщила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группы Леонида Кучмы.

Проведение выборов в Донбассе является одним из ключевых пунктов минских соглашений.

"Полное и устойчивое прекращение огня, вывод всех иностранных воинских формирований и тяжелых видов вооружений с территории Украины, граница – таковы предпосылки для проведения выборов на Донбассе", — написала Олифер в Facebook по итогам заседания трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске в среду.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.