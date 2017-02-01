В США боятся, что отмена санкций превратит "русского медведя" в монстра

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В США опасаются, что снятие антироссийских санкций способно привести к резкому усилению российских вооруженных сил. Об этом пишет издание Defense One.

У ряда военных экспертов в США существуют опасения, что возможная отмена антироссийских санкций Дональдом Трампом позволит российской "оборонке" получить доступ к некоторым важнейшим технологиям, что значительно усилит военный потенциал России, говорится в статье. Сейчас в США действует запрет на продажу России вооружений или технологий, включенных в так называемый список американской военной продукции (U.S. Munitions List).

Автор пишет, что вооруженные силы России считаются вторыми в мире после американских, особо отмечая совершенство российских систем ПВО, бронетехнику, а также разрабатываемые истребители пятого поколения.

Кроме того, российская армия не только совершенствуется качественно, но и растет количественно: в 2014 году возрождена Первая гвардейская танковая армия, расположившаяся на западных границах страны. "Эта армия влияет на ситуацию в Европе самим фактом своего существования: она заставляет содрогаться подразделения, отправляемые для подкрепления в Прибалтику, и до смерти пугает восточноевропейские страны", — цитирует издание Филипа Карбера, главу независимого Потомакского института политических исследований, консультанта Пентагона по вопросам, связанным с российскими вооруженными силами.

По мнению автора, доступ к технологиям из списка военной продукции США увеличит и без того значительную российскую военную мощь, превратив "русского медведя" в настоящего монстра. Хотя существующие ограничения и не представляют непреодолимого препятствия для развития российских вооруженных сил, они, тем не менее, серьезно осложняют получение важных в военном плане технологий. Снятие санкций серьезно облегчит России эту задачу, считает Defense One.

Американские власти в 2014 году ввели санкции в отношении ряда российских оборонных и сырьевых компаний. В санкционный список попали концерн "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, НПО машиностроения и несколько структур "Ростеха": концерны "Калашников" (бывший "Ижмаш"), "Созвездие", "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Базальт" и Конструкторское бюро приборостроения.