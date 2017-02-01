Киев возложит вину на ополченцев в случае ухудшения ситуации в Авдеевке

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Ополченцы обязаны обеспечить безопасные условия для ремонтных работ в Авдеевке Донецкой области, иначе ответственность за усугубление ситуации там будет лежать на них, заявила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.

"Представители ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.) обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО", — написала Олифер в Facebook по итогам работы контактной группы.

В среду в Минске состоялись переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе обсуждалось обострение конфликта в районе Авдеевки.