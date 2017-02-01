Киев возложит вину на ополченцев в случае ухудшения ситуации в Авдеевке
18:5301.02.2017
(обновлено: 19:25 01.02.2017)
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КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Ополченцы обязаны обеспечить безопасные условия для ремонтных работ в Авдеевке Донецкой области, иначе ответственность за усугубление ситуации там будет лежать на них, заявила Дарья Олифер — пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы.
Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.
"Представители ОРДО (отдельные районы Донецкой области — ред.) обязаны обеспечить безопасные условия работы для ремонтных бригад, которые восстановят водо-, газо – и электроснабжение в районе Авдеевки. Город находится на грани гуманитарной и техногенной катастрофы, вся ответственность за подобное развитие событий ляжет на представителей ОРДО", — написала Олифер в Facebook
по итогам работы контактной группы.
В среду в Минске состоялись переговоры трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, в том числе обсуждалось обострение конфликта в районе Авдеевки.
Последствия обстрелов в Донецкой области
По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
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на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
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На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.