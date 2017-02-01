Гавайский вулкан вскипятил воду на побережье

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Геологическая служба США опубликовала видео извергающегося гавайского вулкана Килауэа, лава которого стекает в Тихий океан.

В ширину поток лавы достигает двух метров. При соприкосновении с ним морская вода вскипает, образуя облака пара и подбрасывая фрагменты лавы в воздух. По свидетельству ученых, брызги лавы взлетают на высоту более 30 метров.

Вулкан Килауэа на острове Гавайи считается одним из самых активных. Он извергается последние три десятилетия, но в последние годы этот процесс идет особенно интенсивно. В мае 2016 года вулкан выбросил большой объем лавы, потоки которой достигли побережья.