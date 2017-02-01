ДНР заявила о повреждении более 50 объектов из-за обстрелов в среду

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики продолжают вести огонь по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелого вооружения, в среду обстрелами повреждено более 50 объектов, сообщили в минобороны ДНР.

"Противник практически по всем населенным пунктам на линии соприкосновения войск применял запрещенные минскими договоренностями вооружения: артиллерию 152 и 122 миллиметра, РСЗО "Град", танки, минометы, БМП, а также стрелковое оружие различных типов", — сообщил журналистам представитель ведомства.

Он отметил, что в среду обстрелам подверглись 36 населенных пунктов республики. Повреждено более 50 объектов в Донецке, Ясиноватой, Макеевке, Горловке и селах на юге ДНР.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.