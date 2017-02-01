Угрозы украинскому Ан-26 не было, заявили в штабе Черноморского флота

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В штабе российского Черноморского Флота категорически опровергли сообщения украинского руководства о якобы обстреле 1 февраля украинского самолета Ан-26, заявил представитель штаба ЧФ РФ.

Все заявления украинской стороны о якобы обстреле самолета Ан-26 – абсолютная ложь. Сегодня утром в период 11.30 – 12.00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", — сказал представитель штаба.

"Во время второго захода украинского Ан-26, для предотвращения возможной авиакатастрофы из-за столкновения с мачтой вышки, сотрудник подразделения охраны буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета. Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", — подчеркнули в ЧФ РФ.