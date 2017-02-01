В штабе ЧФ назвали "абсолютной ложью" слова Киева об обстреле Ан-26

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 фев — РИА Новости. В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства об обстреле самолета Ан-26.

По словам представителя штаба, все заявления Киева об обстреле самолета – "абсолютная ложь".

"Сегодня утром в период с 11:30 по 12:00 мск украинский самолет ВСУ Ан-26, бортовой №53, совершил два явных провокационных захода на предельно низкой высоте на российские буровые вышки "Таврида" и "Крым-1" в Черном море", — отметил он.

При этом во время второго захода Ан-26 охранник буровой платформы подал четыре световых сигнала из "сигнального" пистолета, чтобы предотвратить столкновение самолета с мачтой вышки.

"Каждому, кто хоть раз в руках держал сигнальный пистолет или новогодние фейерверки, без слов понятно, что никакой угрозы самолету не было и не могло быть", — резюмировали в штабе флота.

На фото, которые оказались в распоряжении РИА Новости от сотрудника буровой вышки, видно, что самолет летит невысоко, при этом видимость очень хорошая.

Ранее пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко заявил, что над Черным морем во время тренировочного полета был обстрелян транспортный самолет. В Минобороны Украины утверждают, что Ан-26 обстреляли из стрелкового оружия с российских буровых вышек. В "Черноморнефтегазе", в свою очередь, опровергли эту информацию.