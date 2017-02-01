Россию попросили не отправлять на "Еровидение" людей из "черных списков"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Исполнительный директор песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд заявил, что договорился с представителями РФ о том, что в 2017 году на конкурс от РФ не будут отправлять людей, которые входят в составленные Киевом "черные списки", передает в среду украинское издание Detector.media.
Украинские власти регулярно принимают решения о запрете въезда в страну деятелям российской культуры. В частности, в конце 2016 года СБ Украины запретила въезд на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной ДНР в фильме "Военный корреспондент". Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин ранее заявлял, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в "Евровидении-2017" в Киеве.
"Мы в постоянном контакте с российской делегацией и договорились с ее главой, чтобы в состав делегации РФ входили именно те лица, которые могут работать на Украине", — цитирует издание слова Санда.
Он сообщил, что Европейский вещательный союз имеет постоянный эффективный диалог со службами безопасности и правоохранительными органами Украины. "Мы достигли понимания, что Европейский вещательный союз сможет обеспечить пребывание для делегации России на Украине", — добавил Санд.