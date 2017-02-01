Россию попросили не отправлять на "Еровидение" людей из "черных списков"

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости. Исполнительный директор песенного конкурса "Евровидение" Йон Ола Санд заявил, что договорился с представителями РФ о том, что в 2017 году на конкурс от РФ не будут отправлять людей, которые входят в составленные Киевом "черные списки", передает в среду украинское издание Detector.media.

Украинские власти регулярно принимают решения о запрете въезда в страну деятелям российской культуры. В частности, в конце 2016 года СБ Украины запретила въезд на пять лет российскому актеру Яну Цапнику, который сыграл роль ополченца самопровозглашенной ДНР в фильме "Военный корреспондент". Исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Александр Харебин ранее заявлял, что российские артисты, внесенные в "черный список" Службы безопасности Украины, не смогут участвовать в "Евровидении-2017" в Киеве.

"Мы в постоянном контакте с российской делегацией и договорились с ее главой, чтобы в состав делегации РФ входили именно те лица, которые могут работать на Украине", — цитирует издание слова Санда.

Он сообщил, что Европейский вещательный союз имеет постоянный эффективный диалог со службами безопасности и правоохранительными органами Украины. "Мы достигли понимания, что Европейский вещательный союз сможет обеспечить пребывание для делегации России на Украине", — добавил Санд.

Ранее Life со ссылкой на источник сообщил, что кандидатуру 32-летнего финалиста пятого сезона шоу "Голос" Александра Панайотова уже одобрили в дирекции музыкального вещания Первого канала. Кроме того, по данным издания, в 2016 году телевещатель вновь принял решение не проводить национальный отбор и не отбирать заявки на участие в конкурсе — артиста для конкурса выберут, как в последние несколько лет, советом российского оргкомитета, говорилось в сообщении. Директор музыкального вешания Первого канала Юрий Аксюта сообщил, что канал рассматривает несколько кандидатур для участия в конкурсе "Евровидение" от России, среди них может быть Панайотов, но решение еще не принято.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая. Страна уже принимала "Евровидение" в 2005 году, получив такую возможность благодаря победе на конкурсе в Стамбуле годом ранее украинской певицы Русланы. Тогда оргкомитет решил, что конкурс пройдет в Киеве, однако его подготовка затягивалась и сопровождалась скандалами.