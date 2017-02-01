В МИД назвали заявление Чехии по атакам хакеров заокеанскими "страшилками"

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. В российском внешнеполитическом ведомстве сравнили с заокеанскими "страшилками" заявления главы МИД Чехии Лубомира Заоралека о якобы имеющейся связи хакерских атак на его ведомства с атаками на Демократическую партию США.

"Обратили внимание на заявление министра иностранных дел Чехии Лубимира Заоралека о взломе хакерами электронной почты руководства чешского МИД. При этом министр намекнул, что за этими действиями стоит "какое-то иностранное государство". Чтобы у общественности не возникало недопонимания по данному вопросу, было отмечено, что действия хакеров весьма напоминают "характер атаки на интернет-систему штаб-квартиры Демократической партии США", — сообщил РИА Новости источник в МИД РФ.

"Намек был понят – чешские СМИ тут же запестрели заголовками о "российском следе",- добавил собеседник агентства. При этом он отметил, что, "по сложившейся уже традиции, комментаторы не утруждают себя доказательствами, а с упоением предаются вольному экзальтированному и абсолютно беспочвенному фантазированию".

"Да и как иначе – нельзя же не подхватить заокеанские "страшилки", — добавил он. "Так хочется почувствовать себя причастными к модному тренду, да и напугать общественность "кремлевской пропагандой" всегда полезно, особенно когда обсуждается законопроект о расширении правомочий чешской военной разведки по контролю за интернет-пространством. В общем, "призрак замка Моррисвилль" ожил", — заключил собеседник агентства.