Косачев объяснил, почему норвежским парламентариям отказали в визах

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Приглашение норвежским парламентариям посетить Россию не было персональным, норвежцы сами включили в состав делегации лиц, ранее попавших под ограничения, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"Санкции в отношении парламентариев вводили не мы, а (в данном случае) Евросоюз, решения российской стороны изначально носили ответный и зеркальный характер. Мы неоднократно подтверждали готовность снять визовые ограничения на взаимной основе", — сказал сенатор.
Норвегия не является членом ЕС, однако в полном объеме присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, включая "черные списки" для парламентариев, добавил он. "Более того, в ряде случаев российским парламентариям, планировавшим посещение Норвегии, уже отказывалось в визах. И это был выбор Норвегии", — подчеркнул Косачев.
"Приглашение норвежскому комитету посетить Россию с ответным визитом не носило персонального характера, норвежцы сами формировали персональный состав, и если они приняли решение включить в делегацию парламентариев, в отношении которых введены (заранее объявленные!) визовые ограничения — это опять же выбор норвежской стороны", — отметил законодатель.
"Узнав о возникшей проблеме, мы предлагали норвежцам на взаимной основе договориться об отказе от визовых ограничений в отношении парламентариев, начав уже с этой делегации, но под встречные гарантии норвежской стороны в отношении российских парламентариев, находящихся в норвежских "черных списках". Это предложение не было принято", — подчеркнул парламентарий.
Сенатор отметил, что это "досадный инцидент", но он "исключительно на совести норвежской стороны". "Мы готовы к продолжению межпарламентского диалога без изъятий и ограничений, но строго на взаимной основе и без односторонней дискриминации. Выбор — за норвежской стороной", — заключил он.