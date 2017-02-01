Косачев объяснил, почему норвежским парламентариям отказали в визах

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Приглашение норвежским парламентариям посетить Россию не было персональным, норвежцы сами включили в состав делегации лиц, ранее попавших под ограничения, заявил РИА Новости в среду глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Ранее на сайте норвежского парламента сообщалось, что делегация членов комитета по международным делам и обороне парламента Норвегии отложила визит в Москву, который должен был состояться в четверг и пятницу, из-за того, что некоторые члены делегации якобы не получили визы.

"Санкции в отношении парламентариев вводили не мы, а (в данном случае) Евросоюз, решения российской стороны изначально носили ответный и зеркальный характер. Мы неоднократно подтверждали готовность снять визовые ограничения на взаимной основе", — сказал сенатор.

Норвегия не является членом ЕС, однако в полном объеме присоединилась к антироссийским санкциям Евросоюза, включая "черные списки" для парламентариев, добавил он. "Более того, в ряде случаев российским парламентариям, планировавшим посещение Норвегии, уже отказывалось в визах. И это был выбор Норвегии", — подчеркнул Косачев.

По его словам, информация о соответствующих ответных российских решениях была доведена до сведения норвежской стороны по дипломатическим каналам заблаговременно, то есть несколько месяцев назад, никаких дополнительных решений по нынешней делегации норвежского комитета по международным делам, насколько ему известно, не принималось.

"Приглашение норвежскому комитету посетить Россию с ответным визитом не носило персонального характера, норвежцы сами формировали персональный состав, и если они приняли решение включить в делегацию парламентариев, в отношении которых введены (заранее объявленные!) визовые ограничения — это опять же выбор норвежской стороны", — отметил законодатель.

"Узнав о возникшей проблеме, мы предлагали норвежцам на взаимной основе договориться об отказе от визовых ограничений в отношении парламентариев, начав уже с этой делегации, но под встречные гарантии норвежской стороны в отношении российских парламентариев, находящихся в норвежских "черных списках". Это предложение не было принято", — подчеркнул парламентарий.

По словам Косачева, вызывает искренне сожаление, что коллеги в норвежском парламенте, сформировав таким образом делегацию, "спровоцировали проблему и упустили реальную возможность продолжить конструктивный межпарламентский диалог, который мы начали в Осло летом прошлого года в ходе первого визита делегации комитета по международным делам Совета Федерации".

Сенатор отметил, что это "досадный инцидент", но он "исключительно на совести норвежской стороны". "Мы готовы к продолжению межпарламентского диалога без изъятий и ограничений, но строго на взаимной основе и без односторонней дискриминации. Выбор — за норвежской стороной", — заключил он.