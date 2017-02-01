ОБСЕ: стороны согласились к 5 февраля отвести вооружения в Донбассе

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (94)

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелое вооружение к 5 февраля, но санкций за невыполнение этого решения не предусмотрено, заявил журналистам в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее контактная группа по Украине приняла заявление, требующее к 5 февраля отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения в Донбассе.

"Все были согласны с этим", — сказал Сайдик, отвечая на вопросы журналистов об отношении переговорщиков к призыву отвести вооружение в места хранения к 5 февраля.

В то же время он отметил, что санкций за нарушение этого пункта заявления контактной группы по Украине не предусмотрено.

Сайдик подчеркнул, что проблемы с безопасностью в регионе стали главным предметом обсуждения как во время заседания контактной группы, так и во время встречи подгруппы по безопасности. Он отметил, что в ходе обсуждения вопроса, кто стал инициатором обострения ситуации в Донбассе, "каждая сторона представляет свою версию".

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.