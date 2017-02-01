ОБСЕ: стороны согласились к 5 февраля отвести вооружения в Донбассе

МИНСК, 1 фев — РИА Новости. Стороны конфликта в Донбассе согласились отвести тяжелое вооружение к 5 февраля, но санкций за невыполнение этого решения не предусмотрено, заявил журналистам в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
"Все были согласны с этим", — сказал Сайдик, отвечая на вопросы журналистов об отношении переговорщиков к призыву отвести вооружение в места хранения к 5 февраля.
В то же время он отметил, что санкций за нарушение этого пункта заявления контактной группы по Украине не предусмотрено.
Сайдик подчеркнул, что проблемы с безопасностью в регионе стали главным предметом обсуждения как во время заседания контактной группы, так и во время встречи подгруппы по безопасности. Он отметил, что в ходе обсуждения вопроса, кто стал инициатором обострения ситуации в Донбассе, "каждая сторона представляет свою версию".
При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.