В ДНР рассказали, что силовики сбили беспилотник ОБСЕ из "Бука"

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет, что в донецкой Макеевке упала ракета, выпущенная с позиций украинских силовиков в Авдеевке, предположительно, по беспилотнику ОБСЕ.

"В 23.38 (совпадает с мск) 31 января в Макеевке по адресу переулок Авиационный упал Бук-М1, выпущенный со стороны Авдеевки. После падение пороховой заряд выгорел, чем и привлек внимание местных жителей", — сказали журналистам в Минобороны ДНР.

По данным ведомства, часть ракеты упала во дворе частного дома. В Минобороны не исключают, что ракета могла быть выпущена по беспилотнику миссии ОБСЕ.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве обеспокоены агрессивными действиями Киева в Донбассе, подрывающими минские договоренности. При этом у РФ есть достоверные сведения, что атаку в районе Авдеевки начали украинские "самостийные отряды", а ВС Украины ее поддержали.