МИД Норвегии вызвал российского посла из-за отказа в визах депутатам

МУРМАНСК, 1 фев — РИА Новости. МИД Норвегии вызвал посла России, чтобы выразить протест из-за отказа в российской визе некоторым норвежским депутатам, сообщило внешнеполитическое ведомство королевства. До этого министерство уже направило протест по дипломатическим каналам.
"Мы выразили протест и заявляем, что находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне", — заявил в официальном пресс-релизе глава МИД Норвегии Бёрге Бренде.
По его словам, о проблеме с визами было известно еще за два месяца до предполагаемой даты визита.
"Мы работали над тем, чтобы найти решение с конца ноября, и надеялись, что оно найдется вплоть до понедельника на этой неделе", — сказал Бренде.
В МИД Норвегии полагают, что основанием для невыдачи виз могло стать присоединение Осло к ограничительным мерам в отношении России. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, в частности, отказ получила лидер социал-либеральной партии "Венстре" Трине Скей Гранде и Борд Вегар Сульхьель из Социалистической левой партии.
Посольство России в Норвегии подтвердило, что два члена делегации получили отказ в визе, они включены в ответный стоп-лист из-за дискриминационного порядка въезда для граждан России на Шпицберген. Запрет на въезд парламентариев в Россию является ответной мерой, Москва не собирается раскручивать "войну списков", подчеркнули в дипмиссии.
Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, приглашение норвежским парламентариям посетить Россию не было персональным, норвежцы сами включили в состав делегации лиц, ранее попавших под ограничения.
"Узнав о возникшей проблеме, мы предлагали норвежцам на взаимной основе договориться об отказе от визовых ограничений в отношении парламентариев, начав уже с этой делегации, но под встречные гарантии норвежской стороны в отношении российских парламентариев, находящихся в норвежских "черных списках". Это предложение не было принято", — подчеркнул Косачев.
Он напомнил, что санкции в отношении членов парламента изначально ввел Евросоюз, а меры России носили ответный характер. "Мы неоднократно подтверждали готовность снять визовые ограничения на взаимной основе", — сказал сенатор.