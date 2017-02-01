МИД Норвегии вызвал российского посла из-за отказа в визах депутатам

МУРМАНСК, 1 фев — РИА Новости. МИД Норвегии вызвал посла России, чтобы выразить протест из-за отказа в российской визе некоторым норвежским депутатам, сообщило внешнеполитическое ведомство королевства. До этого министерство уже направило протест по дипломатическим каналам.

Ранее на сайте норвежского парламента появилась информация, что делегация членов комитета по международным делам и обороне отложила визит в Москву, который должен был состояться в четверг и пятницу, из-за того, что некоторые члены делегации якобы не получили визы.

"Мы выразили протест и заявляем, что находим решение российской стороны несправедливым и необоснованным. Мы обратились к российским властям с просьбой пересмотреть решение, и все это время надеялись, что будет возможным найти выход, поскольку речь идет об официальном приглашении для главы комитета по международным делам и обороне", — заявил в официальном пресс-релизе глава МИД Норвегии Бёрге Бренде.

По его словам, о проблеме с визами было известно еще за два месяца до предполагаемой даты визита.

"Мы работали над тем, чтобы найти решение с конца ноября, и надеялись, что оно найдется вплоть до понедельника на этой неделе", — сказал Бренде.

"Встреча между парламентариями — это важный элемент политического контакта. Планируемый визит делегации комитета по международным делам и обороне способствовал бы развитию этого диалога", — добавил министр.

В МИД Норвегии полагают, что основанием для невыдачи виз могло стать присоединение Осло к ограничительным мерам в отношении России. По данным норвежской телерадиокомпании NRK, в частности, отказ получила лидер социал-либеральной партии "Венстре" Трине Скей Гранде и Борд Вегар Сульхьель из Социалистической левой партии.

Посольство России в Норвегии подтвердило, что два члена делегации получили отказ в визе, они включены в ответный стоп-лист из-за дискриминационного порядка въезда для граждан России на Шпицберген. Запрет на въезд парламентариев в Россию является ответной мерой, Москва не собирается раскручивать "войну списков", подчеркнули в дипмиссии.

Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, приглашение норвежским парламентариям посетить Россию не было персональным, норвежцы сами включили в состав делегации лиц, ранее попавших под ограничения.

"Узнав о возникшей проблеме, мы предлагали норвежцам на взаимной основе договориться об отказе от визовых ограничений в отношении парламентариев, начав уже с этой делегации, но под встречные гарантии норвежской стороны в отношении российских парламентариев, находящихся в норвежских "черных списках". Это предложение не было принято", — подчеркнул Косачев.

Он напомнил, что санкции в отношении членов парламента изначально ввел Евросоюз, а меры России носили ответный характер. "Мы неоднократно подтверждали готовность снять визовые ограничения на взаимной основе", — сказал сенатор.