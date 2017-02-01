ЛНР: ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим тишины в Донбассе
ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Как сообщили в пресс-службе, за сутки украинские силовики "восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, БМП и стрелковое оружие".
По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенного пункта Сокольники, Смелое, Калиново, Логвиново, Калиновка. Украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 110 снарядов, добавили в Народной милиции.
Читайте подробнее о конфликте на Украине >>
Последствия обстрелов в Донецкой области
По данным Донецкой народной республики, украинские силовики совершили шесть попыток прорыва позиций ополчения в Донбассе.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
В Кремле заявили, что Москва крайне обеспокоена происходящим на линии соприкосновения, так как агрессивные действия Киева в Донбассе подрывают минские договоренности.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
Разбитые витрины на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Из-за обстрела силовиков в Донецке была обесточена шахта имени Засядько. В тот момент под землей находились более 200 человек. Позже их всех удалось вывести на поверхность.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
Из-за обстрелов в Донецкой области Авдеевка осталась без воды, тепла и света. В городе было объявлено чрезвычайное положение.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
Без электричества также оказалась подконтрольная украинским властям Марьинка.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
В условиях обострившегося конфликта президент Украины Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после артиллерийского обстрела гражданских объектов Донбасса украинскими военнослужащими.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.
Станция техобслуживания, пострадавшая от обстрела.
Парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая в результате обстрела украинскими силовиками.
Поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке.