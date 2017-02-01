ЛНР: ВСУ восемь раз за сутки нарушили режим тишины в Донбассе

ЛУГАНСК, 1 фев — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за минувшие сутки нарушили режим тишины, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в среду в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Как сообщили в пресс-службе, за сутки украинские силовики "восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив 152-миллиметровую артиллерию, минометы калибром 120 миллиметров и 82 миллиметра, БМП и стрелковое оружие".

По данным оборонного ведомства ЛНР, обстрелам подверглись позиции ополченцев в районе населенного пункта Сокольники, Смелое, Калиново, Логвиново, Калиновка. Украинские силовики выпустили по территории ЛНР более 110 снарядов, добавили в Народной милиции.

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