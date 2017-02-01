На территории шахты в Донецке взорвался боеприпас

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Боеприпас взорвался на территории шахты имени Засядько в Донецке, осколками повреждено административное здание, пострадавших нет, заявил в среду журналистам представитель городской администрации.
Во вторник Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что из-за обстрела со стороны украинских силовиков была обесточена шахта имени Засядько, под землей находились более 200 человек. Позднее в МЧС ДНР заявили, что все 207 горняков выведены на поверхность.
Шахта имени Засядько — одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине — была введена в эксплуатацию в 1958 году. Ранее на шахте произошел ряд крупных катастроф, в частности, в 2007 году в результате взрыва метановоздушной смеси погиб 101 шахтер. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.
На фото: жилой дом на улице Листопрокатчиков в Киевском районе Донецка, пострадавший от обстрела.
На фото: парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка, пострадавшая от обстрела украинских силовиков.
На фото: поврежденная крыша 9-ти этажного жилого здания на улице Куйбышева в Донецке, пострадавшая в результате обстрела.
На фото: станция технического обслуживания, пострадавшая от обстрела, в Донецке.
На фото: поврежденное лобовое стекло грузового автомобиля, пострадавшего в результате обстрела Донецка.
на фото: разрушенная в результате обстрела парикмахерская на привокзальном рынке в Куйбышевском районе Донецка.
На фото: жилой дом в Киевском районе Донецка, пострадавшее от обстрела.