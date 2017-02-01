На территории шахты в Донецке взорвался боеприпас

ДОНЕЦК, 1 фев — РИА Новости. Боеприпас взорвался на территории шахты имени Засядько в Донецке, осколками повреждено административное здание, пострадавших нет, заявил в среду журналистам представитель городской администрации.

"Есть попадание на территории шахты имени Засядько, повреждено здание осколками, пострадавших нет. Это произошло сегодня утром", — сообщил представитель администрации.

Во вторник Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщило, что из-за обстрела со стороны украинских силовиков была обесточена шахта имени Засядько, под землей находились более 200 человек. Позднее в МЧС ДНР заявили, что все 207 горняков выведены на поверхность.

Шахта имени Засядько — одно из крупнейших угледобывающих предприятий на Украине — была введена в эксплуатацию в 1958 году. Ранее на шахте произошел ряд крупных катастроф, в частности, в 2007 году в результате взрыва метановоздушной смеси погиб 101 шахтер. С начала конфликта в Донбассе из-за обстрелов на шахте регулярно происходили отключения электричества, в результате чего проводилась эвакуация горняков.